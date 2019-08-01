هكذا أنهت كاترينا كيف إجازتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة الهندية كاترينا كيف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا لها من إجازتها الصيفية، وظهرت فيها بالمايوه وسط البحر. وعلقت كاترينا على الصور: "آخر صورة، قبل الرجوع للعمل". واحتفلت كاترينا كيف، مؤخرا بعيد ميلادها الـ36، وكيف ولدت في هونج كونج البريطانية، في 16 يوليو 1983، ومنذ عام 2003، بدأت تشارك في العديد من الأفلام التجارية الناجحة، والتي جعلتها واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ بوليوود.

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