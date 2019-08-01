مخرج "العارف" لأحمد عز: "نصور في السعودية.. ودور فهمي دون كوميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يواصل المخرج أحمد علاء الديب تصوير مشاهد فيلم "العارف.. عودة يونس"، بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم أفلام رأس السنة 2020.

وتواصلت "الخليج 365"، مع المخرج، للوقوف على تفاصيل العمل ومستجداته وعن أحدث المنضمين للفيلم، فضلًا عن طبيعة المشاهد المقرر تصويرها في بُلغاريا.

وقال علاء إن الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، هو أحدث المنضمين لفيلم العارف، ومن المقرر أن يغادر صُناع العمل قريبًا إلى بُلغاريا في الـ19 من شهر أغسطس الجاري، وبعدها يستكملون تصوير الفيلم في المملكة العربية السعودية.

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وعن طبيعة المشاهد المقرر تصويرها في بُلغاريا، كشف المخرج عن أنها تحتوي على الكثير من التفاصيل، وتتنوع بين الأكشن والدراما موضحًا: "هنصور حاجات كتير هناك"، مشيرا إلى أنه من المقرر انتهاء التصوير خلال شهرين.

أما بالنسبة للشخصية الجادة التي يجسدها الفنان أحمد فهمي في "العارف"، أوضح المخرج أن الشخصية مختلفة كليًا بالفعل عما قدمه فهمي قبل ذلك، ومن الطبيعي أن يفكر جيدًا قبل الموافقة على الدور، لافتًا إلى أن فهمي ممثل ذكي وكاتب قبل أن يكون ممثل ودوره سيكون مميزًا جدًا بالفيلم، وهو ما جعله يقبل أن يغير جلده ويخرج من عباءة الكوميديا.

وكشف المخرج أحمد علاء عن أن المشاهد التي تم تصويرها قبل عامين، لن يُعاد تصويرها مرة أخرى، ولم يحدث بها أي تغيير.

فيلم "العارف.. عودة يونس" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، بطولة أحمد عز، وأحمد فهمى، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وركين سعد، ومصطفى خاطر، وأحمد خالد صالح وعدد كبير من الفنانين.