محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له. وكتب هلال: "وحشتوني أوى أغنية اشرب شاي كانت غنوة جديدة برا الصندوق، إن شاء الله الغنوة اللي جاية، قريبا مفيش صندوق خالص، انتظرونا". أغنية أشرب شاي من إخراج أحمد أشرف، ومن كلمات وتوزيع موسيقي لأوكا ومن ألحان أورتيجا، وتعتبر التعاون الأول بين حمادة هلال والثنائي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يشوق جمهوره لأغنيته: "مفيش صندوق خالص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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