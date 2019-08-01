صورة| سلاف فواخرجي مع "علي": "بحبك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بابنها علي.
وكتبتب سلاف: "كل سنة وأنت علي بأخلاقك وبعلمك وعطائك وإبداعك.. كل سنة واسمك أعلى وأغلى يا علي، بحبك يا علي".
يذكر أن سلاف شاركت في المسلسل السوري "هوا أصفر"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة يوسف الخال.
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