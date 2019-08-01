فيديو وصور| ابنة مايا دياب ترتدي زي الجيش اللبناني.. ووالدتها تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مقطع فيديو لابنتها تهنئ خلاله الجيش اللبناني بمناسبة عيده الـ74. وعلقت "دياب" على الفيديو عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "كلنا للوطن.. كل عيد جيش ونحنا بخير". يذكر أن آخر أعمال مايا دياب كليب "خسرنا بعض"، مع الملحن والمطرب اللبناني زياد برجي.

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