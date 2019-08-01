بصورة جريئة.. ميريام فارس تثير غضب جمهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جريئة لها على شاطئ البحر.
الصورة أثارت غضب جمهورها، حيث أبدى البعض استيائه من الصورة، ووصل البعض لسبها عبر التعليقات.
وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: "صورة مالها أي لازمة"، "مبسوطة بحالك"، "خافي الله"، "مو حلو"، "شو هاد"، وغيرها من التعليقات.
وكانت ميريام فارس قد أثارت أزمة مع الجمهور المصري، على خلفية تصريحها بمهرجان موازين الغنائي بالمغرب أنها أصبحت "تقيلة على مصر"، مما عرضها لهجوم كبير من قبل الجمهور المصري، وعدد من الفنانين.
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