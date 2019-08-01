فيديو.. سعيد صالح ندم على هذا الفيلم والسجن جعله موسيقارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

إعداد- أحمد لطفي:

في 1 أغسطس 2014، رحل عن عالمنا النجم الكبير سعيد صالح، الذي يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح.

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سعيد صالح فنان من طراز فريد، وهو صاحب جماهيرية كبيرة، بسبب قربه من البسطاء، كما أن أعماله الفنية ما زالت تحظى بصدى كبير حتى الآن.

الخليج 365 يعرض لكم محطات ومعلومات عن النجم الراحل، في الفيديو التالي: