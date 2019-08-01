محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
إعداد- أحمد لطفي:
في 1 أغسطس 2014، رحل عن عالمنا النجم الكبير سعيد صالح، الذي يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح.
سعيد صالح فنان من طراز فريد، وهو صاحب جماهيرية كبيرة، بسبب قربه من البسطاء، كما أن أعماله الفنية ما زالت تحظى بصدى كبير حتى الآن.
الخليج 365 يعرض لكم محطات ومعلومات عن النجم الراحل، في الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. سعيد صالح ندم على هذا الفيلم والسجن جعله موسيقارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.