نجل عمرو دياب يتجول في شوراع "زيمبابوي" بالـ "بيتش باجي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365 نشرعبدلله نجل النجم عمرو دياب، صورة له برفقة أحد أصدقاءه خلال قضاء أجازته في جنوب إفريقيا. وظهرا "دياب"، وصديقه، في الصورة التي شاركها مع متابعيه عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وهما يتجولان في شوارع "زيمبابوي"، بالـ"بيتش باجي". في سياق آخر، طرحت شركة " NAY FOR MEDIA"، الثلاثاء برومو أغنية " أنا غير" للفنان عمرو دياب من ألبومه الجديد، عبر موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، والأغنية من تأليف أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

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