شاهد: ردة فعل الدكتورة خلود بعد حرق زوجها لحيته

أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النار في وجه زوج الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود.
وأبان الفيديو الذي نشرته الدكتورة خلود عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي زوجها أمين أثناء استخدامه للمبخرة ورش العطر في وقت واحد، الأمر الذي تسبب في اشتعال حريق خفيف في وجهه واحتراق لحيته.
ولامت خلود زوجها منوهة أنها حاولت منعه عن هذا الأمر مرارا لكنه لا يرد.
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