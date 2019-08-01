غداً.. نسمة محجوب تحيي حفلا على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا غنائيا تحييه الفنانة نسمة محجوب، في الثامنة مساء غد الجمعة على مسرح أوبرا دمنهور،وذلك ضمن فاعليات المهرجان الصيفي.

وتشدو نسمة محجوب - خلال الحفل - بباقة متميزة من أعمالها الغنائية الخاصة من بينها:(حب أخوات،قلبي ،حرة فيه وهتقولى

إيه) إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة من بينها:(ألف ليلة وليلة، أحسن ناس وبانوراما فيروز) بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الغربية.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب،ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى

العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو.

وجاءت انطلاقة نسمة محجوب الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائي لإكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنيا واسعا.