مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية يفتح باب التقديم

أعلنت إدارة مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية فتح باب التقديم للأفلام الراغبة بالمشاركة في الدورة الـ 15 من المهرجان، المقرر انطلاق فعالياته في شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه سيتم غلق باب التقديم في 15 أغسطس

المقبل أو عند اكتمال العدد المطلوب، ووضعت الإدارة شروطًا للأفلام المشاركة، وهي أن يكون الفيلم من إنتاج عام 2018، ولا يكون العمل المقدم قد سبق مشاركته في مهرجانات الساقية في الأعوام الماضية، وأن تكون مدة الفيلم الطويل من 20 إلى 45 دقيقة، والقصير أقل من 20 دقيقة.

وكشفت إدارة المهرجان عن قيمة جوائز الدورة الـ 15 لفئة الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، وهي جائزة أفضل فيلم وقيمتها 3 آلاف جنيه، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 1500 جنيه.