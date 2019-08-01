مايا دياب توجه رسالة للجيش اللبناني في عيده

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد الجيش اللبناني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتبت تدوينة قصيرة قالت فيها :" كلنا للوطن..كل عيد جيش ونحنا بخير".

وتقيم لبنان عرضا عسكريا اليوم الخميس، بمناسبة عيد جيشه الـ74 الذي

يصادف في 1 أغسطس، بحضور قادة الدولة اللبنانية، وعدد كبير من العسكريين .

وسيتم خلال الاحتفال، المقام في ثكنة شكري غانم في الفياضية، تخريج دورة "اليوبيل الماسي للاستقلال" والتي تضم

269 ضابطا من المدرسة الحربية، كما سيتم استعراض وحدات عسكرية في الجيش من بينها فوج المغاوير، الذي يعد من أكثر الأفواج تدريبا .

يذكر أن مايا دياب أحيت حفلًا كبيراً فى سوريا وحظى الحفل بحضور جماهيرى كبير وقدمت خلاله مجموعة من أغانيها التى لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور .