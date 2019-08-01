فيلم رحمة الأدغال في الهناجر وبانتوميم في طلعت حرب

ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية الشهري، الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تستضيف سينما الهناجر، في السابعة مساء السبت المقبل، الفيلم الروائي الطويل "رحمة الأدغال".
فيلم "رحمة الأدغال" للمخرج الرواندي جويل كاركيزي، وتدور أحداثه في الأدغال الكونغولية وهي الأخطر
الجدير بالذكر أن الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة منمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لعام 2019 تعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق .
ويستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة في التوقيت نفسه عرض بانتومايم لفريق "ايه" لفنون الأداء المعاصر .
يتضمن العرض مشاهد متنوعة من عروض المسرح الإيمائي منها: "أنا وحب عمري"، "حلاق خلاصة"، "سوبر دكتور وعصابة الأوغاد"، من أداء نور خالد وأحمد برعي.
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