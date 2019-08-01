غداً.. الأوبرا تنظم أمسية دينية لمجموعة الحضرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية تحييها مجموعة الحضرة للانشاد الصوفي بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، احتفاء بموسم الحج،وذلك في الثامنة مساء غد الجمعة على المسرح المكشوف بالأوبرا.
وأعدت مجموعة الحضرة، برنامجا متميزا يتضمن العديد من المفاجآت الفنية، من بينها مشاركة ضيوف الشرف المنشدان محمود التهامى
جدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للإنشادالصوفي، تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف.
ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محيي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.
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