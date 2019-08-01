غداً.. الأوبرا تنظم أمسية دينية لمجموعة الحضرة

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية تحييها مجموعة الحضرة للانشاد الصوفي بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسها، احتفاء بموسم الحج،وذلك في الثامنة مساء غد الجمعة على المسرح المكشوف بالأوبرا.

وأعدت مجموعة الحضرة، برنامجا متميزا يتضمن العديد من المفاجآت الفنية، من بينها مشاركة ضيوف الشرف المنشدان محمود التهامى

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ووائل الفشني بمصاحبه فرقة دراويش العمدة لفنون التنورة الفلكلورية،إلى جانب مجموعة مختارة ومتنوعة من الابتهالات والأناشيد في مدح الرسول الكريم وإبراز قيم وسماحة الدين الإسلامى بالإضافة إلى عدة قصائد تصور مشاعر الحجيج أثناء أداء المناسك.

جدير بالذكر أن مجموعة الحضرة للإنشاد

الصوفي، تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف.

ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محيي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.