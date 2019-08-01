افتتاح نادي سينما الفيلم التسجيلي بأتيليه الإسكندرية

افتتح الدكتور خالد عبد الجليل مدير المركز القومي للسينما مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، عروض نادي سينما الفيلم التسجيلي بأتيليه الإسكندرية (جماعة الفنانين والكتاب).

وقال الدكتور محمد رفيق خليل رئيس أتيليه الإسكندرية، إن الأتيليه خصص الأربعاء الأخير من كل شهر لتقديم أحد عروض مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة الذي

يقدم نوعيات مختلفة من الفن السابع ويتيح الفرصة للشباب لتقديم أعمالهم التي تعبر عن ثقافاتهم وأصولهم الاجتماعية وانتماءاتهم الثقافية، من خلال مشاركة المبدعين من 53 دولة في مناخ معد ومهيأ لكي ننتج ثقافة السلام والحرية والتقدم والإبداع.

وتتضمن الافتتاح عرضا للفيلم الوثائقي الطويل " تأتون من بعيد " إخراج أمل رمسيس، وتدور أحداثه حول قصة عائلة فلسطينية افترقت بسبب الاضطرابات والأحداث التي شهدها القرن العشرين مما نتج عنه وضع غير عادى، وكان قد سبق للفيلم أن شارك في عدة مهرجانات عربية ودولية وحصد 5 جوائز من بينها جائزتي النقاد الدوليين والنقاد الأفارقة في مهرجان الإسماعيلية 2019، وجوائز مهرجانات قرطاج وتطوان وسردينيا.