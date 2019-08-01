"الأم بطلة خارقة".. أبناء أنجلينا جولي سعداء بانضمامها لعالم مارفل

كشفت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، عن مدى سعادة أبنائها بانضمامها إلى عالم أبطال مارفل Marvel السينمائي، من خلال الفيلم الجديد "THE ETERNALS" المقرر عرضه في 2020.

وقالت أنجلينا في حوارها مع مجلة "بيبول" الذي نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أبناءها كانوا متحمسين وسعداء للغاية لانضمامها لعالم أبطال MARVEL.



واختيرت أنجلينا جولي لتجسد شخصية THENA في فيلم THE ETERNALS الذي أعلنت عنه استوديوهات MARVEL ضمن أفلام مرحلتها الرابعة ومن المقرر طرحه خلال عام 2020.

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وأكدت أنجلينا في حوارها للمجلة، أن أبناءها مادوكس وزهرة وشيلو، والتوأم نوكس وفيفيان، كانوا فخورين بها حد السماء لحصدها لهذا الدور.



وقالت أنجلينا: "أكثر ما أثر في من رد فعلهم، كانت رغبتهم في رؤيتي دائما أقوى، وهو ما سأتمكن من تحقيقه لهم بظهوري بشخصية بطلة خارقة بجانب الاستمتاع بعملي.. فالأم بطلة خارقة بطبيعتها".

و كانت أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي" بمؤتمر "كوميك كون" الشهر الماضي عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن أسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة على مدار العامين المقبلين.