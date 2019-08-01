شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأفيشات الرسمية لألبوم فريق wama "الصيف ابتدى" فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ القائمون على ألبوم فريق wama، المكون من أحمد فهمى ونادر حمدى وأحمد الشامى ومحمد نور، الحملة الدعائية الرسمية لألبوم الفريق الذى يحمل اسم "الصيف ابتدى"، فى الشوارع والميادين وأعلى الكبارى بالقاهرة والساحل الشمالى وعدة مناطق أخرى، وهو الألبوم المقرر طرحه على "اليوتيوب" منتصف أغسطس المقبل.

وطرح فريق "واما" أولى أغانى ألبومهم الجديد بعنوان "شمس وبحر" تامر حسين، وألحان خالد عز، ومن توزيع ومكساج نادر حمدي، ونالت إعجاب الجمهور، خاصة أن الأغنية تحمل طابع الصيف، فضلاً عن أن الفريق يتمتع بشعبية كبيرة على الساحة الغنائية، ومن المقرر طرح أغنية جديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لطرح الألبوم كاملا.

يشار إلى أن فرقة "واما" تضم الفنانين أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عدداً من الألبومات الغنائية، وهي: «يا ليل» في 2003، و«يا غالي عليا» في 2005، و«رايحة جاية» في 2010، و«كان يا ما كان» 2015، كما قدموا عدداً من الأغاني المنفردة، منها: «زي ما بحلم، وكان نفسي، وحال الدنيا، ومصر الحبيبة، وسينا»، كما قدموا عدداً من الأعمال الغنائية لبعض الأفلام والمسلسلات، منها أغنية «مشوار طويل» لفيلم «تيتو»، بطولة الفنان أحمد السقا وحنان ترك.

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