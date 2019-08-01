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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..جينيفر لوبيز بأحد مطاعم تل أبيب استعدادا لحفلها هناك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأضواء مؤخراً خلال الساعات الماضية أثناء ظهورها فى تل ابيب بسبب ارتباطها بإحياء حفل هناك مساء اليوم الخميس ضمن سلسلة حفلاتها المعروفة التي تحييها فى هذا الوقت من كل عام، والتي بدأتها من كاليفورنيا قبل شهرين.
جينيفر لوبيز وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل حرصت على تناول وجبة الغداء فى أحد المطاعم بصحبة خطيبها اليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق والذى اعتاد على مرافقتها أثناء عملها.
ومن المقرر أن تسافر جينيفر لوبيز بعد انتهاء الحفل على الفور بسبب ارتباطها بعدة حفلات فى عدة دول أخرى مثل روسيا وتركيا واسبانيا.
جنيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
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