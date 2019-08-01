شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين عن "الفيل الأزرق 2": أحلى الأفلام اللى شفتها فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان آسر ياسين، بأداء أبطال فيلم "الفيل الأزرق 2"، وطريقة تمثيلهم، مطالبا الجمهور بدخول الفيلم.

وكتب آسر، قائلا: " الفيل الأزرق 2 من أحلى الأفلام اللى شفتها فى حياتى حقيقى سعيد و فخور بكل أصدقائى اللى أبدعوا فى الفيلم ده، ومن أكتر الجمل اللى بتضايقنى أصل أنا ما بتفرجش على أفلام عربى، روحوا شوفوا الفيل الأزرق 2 علشان تعرفوا فايتكم إيه من السينما المصرية".

والجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، حيث يأتى فى المقدمة المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، برفقة النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم بالإضافة إلى شيرين رضا، كما انضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى والفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى".

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