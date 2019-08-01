شكرا لقرائتكم خبر عن 10 من نجوم لبنان يحتفلون بعيد الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من الفنانين اللبنانيين، بالعيد الـ74 للجيش اللبنانى عبر حساباتهم على موقع "تويتر" و"إنستجرام"، وقالت الفنانة إليسا: "كل سنة بتزيد محبتنا إلك ومرات كتير ما منعرف ليش هلقد منحبك. إنت حامي الكرامة والأرض بالماضي وبالمستقبل. كل سنة وكل أفرادك بألف خير، والله يرحم كل شهداءك".

أما الفنانة كارول سماحة، قالت: "ينعاد عليك يا وطن، الله يحميك ويحمي شبابنا"، ونشر الفنان وليد توفيق، صورة من فترة تجنيده بالجيش اللبناني، وكتب الفنان عاصى الحلانى: "كل عيد وجيشنا الباسل سياج ودرع الوطن الغالي لبنان، ودائمًا الشرف عنوانكم رجالنا البواسل بإذن الله".

وكتب الإعلامى نيشان، قائلا: "الجيش اللبناني للوطن كله، الجيش هو الوطن، وكلنا له وكلنا للوطن، عيد يخرز ويبلسم قلوب أمهات فقدت أبطالاً ليحيا وطن، عيد الجيش اللبنانى".

وكتبت الفنانة نجوى كرم، قائلة: "جيشنا حامي الحمى، معو منحس بأمان، لو قدم روحه دماء، المهم نبقى بسلام، كرمال عيونا وكرمال يبقى لبنان"، وقالت الفنانة ميريام فارس: "كل يلي بتمناه بعيدك انو يضل حقك محفوظ، أكبر تحية احترام وتقدير لجيشنا اللبناني رافع راسنا، وقال الفنان زين العمر قائد جيشك يا لبنان، اسمك عجبينوا عنوان الله يحمي الجيش اللبناني".



اليسا



جيسى عبده

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سيرين عبد النور



عاصى الحلانى



كارول سماحة



ميريام فارس



نانسى عجرم



نيشان