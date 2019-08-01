شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل ابن اصول من فيتنام لـ لوس أنجلوس.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل شاب فيتنامي على مدار الساعات الأخيرة اهتمام العديد من رواد السوشيال ميديا بعدما لفت الأنظار له من خلال عدة صور نشرها بصحبة والدته التي ظهرت خلال الصور وكأنها حبيبته التي تصغره أو خطيبته.



الشاب الفيتنامي ووالدته

جوناثان نجوين اسم الشاب الفيتنامى والذى يعيش داخل مدينة لوس أنجلوس، وما ان نشر صورته الأخيرة حتي جذب اهتمامات الآلاف على السوشيال ميديا للتأكد من صحة قوله بأن المرأة التي تقف إلى جانبه هي والدته، ليتفاجأ من يتصفح حسابه على فيس بوك بصور أكثر تميزاً للوالدة مثلما نشر على موقع الديلي ميل ووصف ما يحدث بأنه شىء لا يصدق.



عنوان تقرير الديلى ميل عنوان تقرير الديلى ميل

تلك الصور ذكرتنا بمسلسل "ابن اصول" الذى عرض خلال موسم رمضان الماضى وقام ببطولته الفنان حمادة هلال حيث لفت الأضواء فى حلقات المسلسل مع والدته التي لعبت دورها الفنانة سوزان نجم الدين حين ظهرت عبر الحلقات بصورة مشابهة لهذا الشاب الفيتنامي ووالدته بصورة أقرب إلى حبيبته التي تصغره فى السن وليست والدته مثلما ظهر فى الحلقات التي اثارت استغراب كثيرون فى البداية حول كيفية أن تكون الأم بهذا الشكل.

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حمادة هلال وسوزان نجم الدين