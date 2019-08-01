كيف تصبحين سفيرة في عالم الموضة؟

مع تعاظم تأثير الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بدأت تظهر وظائف جديدة وتتطوّر أخرى حتّى صار دورها أكثر فعّاليّة. من بين هذه الأدوار دور سفيرة العلامات التجاريّة أو دُور الأزياء.

إذا كنت تتساءلين حول كيفيّة أن تصبحي سفيرة لإحدى العلامات أو دور الأزياء، من المهمّ أن تكوني مطّلعة على هذا الدور ومسؤوليّاته ومتطلّباته. في العادة تختار الشركة أو دار الأزياء السفيرة لتكون وجه العلامة والمرشّحة المثاليّة لها، ويجب أن تكون معجبة بها وتملك القدرة على استعمال شبكات التواصل والعلاقات العامّة للترويج للعلامة بين الأصدقاء وعلى الإنترنت.

فوق ذلك كلّه، تمثّل سفيرة العلامة الدار أو الشركة في المناسبات المختلفة، بحيث تُظهِر جودة المنتج أو تقوم بتوزيع بعض النماذج المجّانيّة لتجرّبها الأخريات...

مهمّة سفيرة العلامة التجاريّة

المرشحة لدور سفيرة علامة يجب أن تكون متحمّسة ومنطلقة، ذات حضور على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة علاقات متوسّطة إلى كبيرة الحجم.

كما يجب أن تكون مطّلعة على العلامة التجارية وأن يكون قد سبق لها أن استعملت منتجاتها وأحبّتها.

وقد يُطلب منها أن تنقل منتجات من وإلى المناسبات المختلفة، لذلك يجب أن تكون لديها وسيلة تنقّل خاصّة بها، وأن تكون قادرة على حمل وزن يصل إلى 22 كلغ.

مهمّات سفيرة العلامة التجارية تضمّ، ولا تنحصر بـ:

- تمثيل العلامة في عدّة أماكن؛

- المساعدة في ابتكار المضمون (كتابة مدوّنات ونشرات ومراجعة المنتج، إلخ)؛

- المشاركة في مناسبات الترويج للعلامة؛

- الترويج للعلامة بين معارفها وصديقاتها، وأن تكون صاحبة رأي سديد ومحترم في مجتمعها؛

- تقييم المنتجات الجديدة والخدمات؛

- الترويج للعلامة من خلال حسابها الخاصّ على الإنترنت...

راتب السفيرة

الرواتب التي يحصل عليها السفراء تتنوّع بنسب مختلفة، خصوصاً أنّ معظم سفراء العلامات التجارية يختارون ساعات العمل الخاصّة بهم، كما أنّ التعويضات تختلف من شركة لأخرى.

لكن وفقاً لمواقع مثل غلاس دور Glassdoor وباي سكايل Payscale وإنديد Indeed، إنّ معدّل الرواتب لسفيرة العلامات التجارية يتراوح بين 20 ألف دولار في السنة و58 ألف في السنة. أمّا الراتب التقليدي، فهو بين 40 و50 ألف دولار.

أمّا إذا كانت السفيرة تتقاضى راتباً في الساعة، فإنّ المعدّل هو 10 إلى 16 دولاراً في الساعة.

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في بعض الحالات، تدفع الشركات للسفراء عمولة بدل راتب عن كلّ ساعة لتشجيعهم على توزيع المواد الإعلانية والترويج للمنتجات.

المستوى التعليميّ والخبرة

الحدّ الأدنى من التعليم هو شهادة ثانوية، ولكنْ بعض الوظائف تتطلّب شهادة جامعية.

في بعض الأحيان تعيّن العلامات سفراء من طلّاب جامعيّين، بسبب صغر سنّهم وقدرتهم على التواصل مع الكثير من أقرانهم في محيط الحرم الجامعي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ربّما أهمّ من متطلّبات التعليم هو مستوى الخبرة لمن يرغب بأن يكون سفيراً،

إذ إنّ الكثير من الوظائف تتطلّب أن تكون لديه خبرة سابقة، وأن يكون على الأقلّ مطّلعاً على عالم التسويق.

من المتطلّبات العامّة الأخرى لمن تريد أن تكون سفيرة لعلامة تجارية أن تكون صاحبة شخصيّة صديقة وساحرة، تحبّ وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا تفعل سفيرة العلامة؟

قوّة الإيحاء كبيرة ومؤثّرة، ولكن بعض الإيحاءات يتمّ تصديقها أكثر من غيرها، اعتماداً على مدى مصداقيّة المصدر برأي المتلقّي.

وقد أظهرت الإحصاءات أنّ 83 % من الناس يقتنعون بالتنويه أو التوصية إذا أتيا ممّن يثقون به أكثر من غيره، وهذا ما يجعل الشركات تلجأ إلى السفراء أكثر من غيرهم.

لذلك تفضّل الشركات السفراء الذين لديهم شبكة علاقات وقاعدة معجبين يثقون بهما ويتقبّلون ما يسمعونه منهما.

ويجب أن تدرك السفيرة أنّ التواصل المباشر سيكون له دور مهمّ، سواء عبر تمثيل الشركة في مناسبة رسمية أو التحدّث مع الزبائن في متجر حول العلامة التي تروّج لها.

لذلك يجب أن تعرف كلّ ما يجب أن تعرفه بخصوص المنتج.

كيف تقدّمين لوظيفة السفيرة؟

يمكنك الولوج إلى مواقع التوظيف العاديّة، ولكن بما أنّ الوظيفة فيها الكثير من المنافسة، قد يساعدك الحديث مع موظّفي تسويق أو منظّمي مناسبات أو وكالات عارضي أزياء في معرفة كيفيّة التقدّم لهذه الوظيفة.

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