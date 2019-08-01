أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تشارك في وقفة احتجاجية نسائية

شاركت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، في الوقفة الاحتجاجيّة التي نظّمت أمس في بيروت بعنوان "احذروا غضب النساء" احتجاجاً على قوانين الأحوال الشخصية في لبنان.

أنجيلا توارت عن الإعلام، ورفضت إطلاق أي تصريحات صحفية، واكدت أنها موجودة لمساندة النساء في مطالبهن وليس للحديث عن مشاكلها الشخصية.

وكانت أنجيلا قد نشرت صورة في خاصية "الستوري" عبر "إنستغرام" من ساحة الشهداء من دون أن تظهر فيها ودعت النساء إلى ملاقاتها للمطالبة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة والطلاق والسن القانوني للزواج.

ونشرت أيضاً في خاصية "الستوري" عبر "إنستغرام" آية قرآنية من سورة البقرة: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ".

يذكر أن أنجيلا تقاضي وائل في المحكمة، بتهمة التقاعس عن دفع نفقة ومصاريف ابنتيه.