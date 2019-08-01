جيني إسبر تجري عملية لاستئصال ورم حميد في المعدة

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بعيداً عن الإعلام، ومن دون أي شوشرة، أجرت الفنانة السورية عملية لإزالة ورم من معدتها، تبيّن أنّه ورم حميد.
وقد دخلت جيني المستشفى في اللاذقية، قبل أيام، وأجرت العملية، وبقيت أياماً قبل أن تعود إلى منزلها لتستكمل مرحلة النقاهة.
ومن المقرر أن تعود جيني إلى استئناف نشاطاتها فور انتهاء مرحلة النقاهة، المقررة أسبوعين إلى حين التئام الجرح.
يذكر أن جيني تستعد لتصوير الموسم الثاني من مسلسل "حرملك"، كما ستصور الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي الكويتي "ببساطة".
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