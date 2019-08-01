أبرز تصريحات فاروق الفيشاوي التي أطلقتها خلال مسيرته

رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا خلال الايام الماضية بعد معاناه مع مرض السرطان وذلك عن عمر يناهز 67 عاما وفي التقرير التالي سنكشف عن أجرأ 10 تصريحات في مشوار الفيشاوي الفني.



1- لم يخل الفيشاوي من التحدث عن حياته قبل النجومية وقال كنت أعمل كومبارس في المسرح وراتبي جنيها واحد، واعتمدت على نفسي حتى وصلت لهذه المكانة.

2- أكد الفيشاوي في أحد تصريحاته أنه لم يستطيع تكوين أي ثروة من عمله في مجال الفن جيث كان ينفق كل ما يحصل عليه.

3- من المعروف عن الفيشاوي حبه للنساء، وأكد ذلك في احد لقائته أن الرجل المخلص خيال علمي وأن امرأة واحدة لا تكفي.

4- تشعر أسرة الفيشاوي بالندم تجاه ما حدث مع حفيدته لينا الفيشاوي، وأكد أنهم كانوا غير راضيين عن هذا الموقف خاصة بعد ان اثبت تحليل ال DNA أن لينا ابنه أحمد، لكنهم اضطروا لهذا لان علاقة احمد بوالدة لينا كانت عابرة.

5- حاول الفيشاوي التواصل مع الفنان أحمد عز بعد أزمته مع الفنانة زينة حتى ينصحه باحتضان اطفاله إذا كانوا اولاده حقا لانه سيندم بعد ذلك، لكن عز لم يعاود الاتصال بالفيشاوي من جديد.

6- يحمل أحمد الفيشاوي عددا من صفات والده، وأهمها "عينه الزايغة"، حيث قال الفيشاوي "لو مبقتش عيني زايغة مبقاش فاروق الفيشاوي" وأحمد ورثها مني.

7- صرح الفيشاوي بادمانه للمخدرات، وكشف ان السبب وراء ذلك هو حبه لتجربة كل ما هو جديد، وكان السبب في ابتعاده عنها هو ابنه احمد الذي اشتكي لوالدته من تصرفاته الغير طبيعية.

8- القبلات في الافلام غير حقيقة وخالية من المشاعر حسب ما قال الفيشاوي وذلك لانها امام طقم العمل باكملة.

9- قال الفيشاوي عن الفنانة نادية الجندي انها من اكثر الفنانات التي قدم معها المشاهد الحميمة وأقنعت المشاهد.

10- انفصال الفيشاوي عن زوجته سميه الالفي بسبب فوضته واهماله وأكد انهما أصبحا أصدقاء ومن المستحيل ان تعود علاقتهما كزوجان مرة أخرى.