هاني شاكر يتحدى مصطفى كامل في انتخابات نقابة الموسيقيين... تعرفوا على الفائز في المعركة

فاز هاني شاكر في انتخابات نقابة الموسيقيين التي اقيمت بالأمس في مقر نقابة المهن التمثيلية بالبحر العظم حيث حصل هاني شاكر على ١٥٣١صوتآ بينما حصل منافسه الفنان مصطفي كامل علي ٥٨٩ صوتا على مستوى الجمهورية وقد أنفرد هاني شاكر بأصوات معظم الموسيقيين في الاقاليم.

انتخابات النقابة

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ومن الجدير بالذكر أن قائمة الفنان هاني شاكر نجحت كاملا لأعضاء مجلس الإدارة وهم الفنانة نادية مصطفة والمايسترو محمد أبواليزيد والمايسترو أحمد رمضان والدكتورعلاء سلامة والفنان خالد بيومي والفنان منصورهندي والدكتور احمد ابو المجد والدكتورمحمدعبدالله والمايسترو مصطفي حلمي الفنان محمد صبحي الدكتور عاطف إمام وقد انضم إليهم من خارج القائنة الفنان حلمي عبدالباقي ومن الملاحظ أن اساتذة المعاهد والكليات الموسيقية وفناني الاوبرا المهتمين بالتطور الموسيقي والغنائي والمتابعين لتطور الخدمات النقابية طوال الاربع سنوات الماضيه حرصوا جميعا علي الادلاء باصواتهم للفنان هاني شاكر والمجلس المنتخب لإستكمال مسيرة النحاح التي بدأت منذ أربع سنوات بحسب ببيان صحفي صدر عن نقابة الموسيقيين عقب فوز هاني شاكر.

يذكر أن خلافا نشب بين بعض المرشحين في كواليس الانتخابات قام مصطفى كامل بفضه قبل ساعات الفرز وكاد ان يصل الخلاف الة تشابك بالايدي لولا تدخل مصطفى كامل ومحاولته لتهدئة جميع الاطراف.