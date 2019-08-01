أحمد الفيشاوي يتذكر والده بفيديو مؤثر

تذكر الفنان أحمد الفيشاوي والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بفيديو مؤثر نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام". وضم الفيديو لقاء تليفزيوني قديم للفنان الكبير الراحل وكان معه نجليه "أحمد" و"عمر"، وعلق "الفيشاوي" عليه قائلا: "في ذكرى المحبة لممثل عظيم، صديق كريم وأب رائع. قدوة حقيقية لكثيرين". وكان الفنان فاروق الفيشاوي توفي يوم الخميس الماضي بعد صراع مع مرض السرطان، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتلقت أسرته العزاء أول أمس الأحد في مسجد الشرطة بأكتوبر.

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