نرمين الفقي تثير ضجة على انستجرام بسبب الهوت شورت وملابسها المثيرة

نشرت الفنانة نيرمين الفقي عددًا من الصور لها عبر حسابها الرسمى بموقع الصور "إنستجرام" من جزيرة ميكونوس باليونان، حيث ظهرت مرتدية ملابس قصيرة من اللون الأبيض.

وانهالت التعليقات عليها من جمهورها ومتابعيها على موقع الصور، فالبعض أشاد بجمال الصور، واّخرون انتقدوا ملابسها.

يذكر أن آخر ظهور فني للفنانة نيرمين الفقى كان من خلال الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذي عرض الفترة الماضية، وحققت من خلاله نجاحًا ملحوظًا بدورها.

ومسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، محمود حجازي، كارولين عزمي، ميدو عادل، محمود الليثي، نرمين الفقي، مدحت صالح، وتدور قصته في إطار اجتماعي عن علاقة الآباء بالأبناء.

