نشرت الفنانة نيرمين الفقي عددًا من الصور لها عبر حسابها الرسمى بموقع الصور "إنستجرام" من جزيرة ميكونوس باليونان، حيث ظهرت مرتدية ملابس قصيرة من اللون الأبيض.
وانهالت التعليقات عليها من جمهورها ومتابعيها على موقع الصور، فالبعض أشاد بجمال الصور، واّخرون انتقدوا ملابسها.
يذكر أن آخر ظهور فني للفنانة نيرمين الفقى كان من خلال الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذي عرض الفترة الماضية، وحققت من خلاله نجاحًا ملحوظًا بدورها.
ومسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، محمود حجازي، كارولين عزمي، ميدو عادل، محمود الليثي، نرمين الفقي، مدحت صالح، وتدور قصته في إطار اجتماعي عن علاقة الآباء بالأبناء.
كانت هذه تفاصيل خبر نرمين الفقي تثير ضجة على انستجرام بسبب الهوت شورت وملابسها المثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.