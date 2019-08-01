كشف أحد المقربين من الفنانة ياسمين صبري أنها مرشحة لمشاركة الفنان السوري تيم حسن بطولة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة بجانب ثلاث ممثلات أخريات من لبنان وسوريا.
وقال المصدرإن جار التفاوض مع النجمة المصرية التي ستشارك لأول مرة في الدراما اللبنانية ستكون أول ممثلة مصرية تشارك في مسلسل الهيبة منذ عرض موسمه الأول.
وتولى فؤاد حميرة مهمة كتابة الجزء الرابع بعد اعتذار باسم سلكا عن استكمال المشاركة في الهيبة الذي عرض منه الجزء الثالث في الموسم الرمضاني الماضي.
يشار إلى أن نادين نسيب نجيم كانت بطلة الجزء الأول ونيكول سابا الجزء الثاني وسيرين عبد النور الجزء الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح ياسمين صبري للجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.