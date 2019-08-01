أول تعليق من نجل أنغام على زواجها من أحمد ابراهيم

قبل أيام فاجأ عمر نجل الفنانة أنغام متابعيه بتوعده لزوجها احمد ابراهيم بقوله "مصيرك تقع في ايدي"، مع إضافة لفظ اعتبره البعض خارجًا عن الاعراف وتسبب الأمر في جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهاه عمر بمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام كتب فيه:

"لإنهاء هذا الجدل، هذه أمي، ولن أدير لها ظهري أبدا، حتى لو اختلفنا، وأي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي أمي لا يعرف من أنا".

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أحب أمي وأهتم بها كثيرا

وأوضح: "أنا أهتم بأمي وأحبها، ولا يحق لأي منكم الهجوم أو الدفاع عني، لقد تم نشر الأشياء على الملأ لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، سأظل دائما صادقا مع نفسي، وسأظل دائما إلى جانب الحقيقة".

وتابع عمر نجل أنغام خلال منشوره الذي تم تداوله على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي: "نعم أنا لدي مشاكل مع هذا الشخص، لأسباب عديدة، ولكن لا أفكر ولو لثانية واحدة أن أؤذي أمي، أنا أحبك كثيرا يا أمي على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي العمود الفقري لكِ، ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقت مثل بعض الناس، أحبك للأبد يا أمي".