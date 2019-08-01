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تعرضت المطربة المغربية دنيا بطمة لانتقادات حادة، بسبب استعراضها هدايا زوجها وسيارتها، ووصل بها الأمر إلى نشر فاتورة الهدايا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تبرر دنيا سبب نشرها فاتورة الهدايا التي اشتراها لها زوجها المنتج محمد الترك، والتي بلغ ثمنها11895 درهم بحريني أي ما يعادل30 ألف دولار، هذا عدا السيارة المازاراتي التي حرصت على نشر فيديو يظهرها وهي تستلمها من أحد المعارض.
دنيا بطمة نشرت صور هداياها وعلقت عليها "كلمة أحبك قليلة في حقك. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم".
وقد وصف بعض المتابعين دنيا بمحدثة النعمة، بينما رأى البعض الآخر أنّ الفنانة تستعرض محبة زوجها لها، وكرمه في إغداقه الهدايا الثمينة، كنوع من ردّ الاعتبار بعد هجوم طليقته عليه، بينما نصح كثيرون دنيا بالاحتفاظ بالامور الخاصة لنفسها، وبمراعاة واقع أن ثمة أسر لا تملك حتى ثمن رغيف خبز.
سيارة دنبا بطمة
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تتعرض للانتقادات بعد نشرها فاتورة هدايا وصلتها من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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