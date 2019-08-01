أسرار لم تكشف عن فستان زفاف الأميرة ديانا في ذكرى زفافها الـ 37

يتزامن اليوم مع ذكرى مرور 37 عامًا على حفل زفاف الأمير شارلز والليدي ديانا، الذي عقد يوم 29 تموز من العام 1981، في St. Paul's Cathedral في لندن.

حفل الزفاف الذي عرف آنذاك بـ "زفاف القرن"، حضره 3500 شخصًا، وتابعه حوالي 750 مليون شخص على شاشات التلفاز.

لكن ما لا يعرفه كثيرون هو بعض الأسرار عن فستان الزفاف الذي ارتدته الليدي ديانا ولم تكشف إلا وقت الزفاف أو بعد إنتهاءه.

إليكم بعض الأسرار عن فستان زفاف الأميرة ديانا:

1- بعد حفل الزفاف، ذكرت The Press Courier أنه تم إخفاء تفاصيل الفستان بنجاح كبير عن وسائل الإعلام حيث تم الكشف عنها فقط في مظاريف مختومة تم فتحها لحظة ظهور الأميرة بالفستان خلال حفل الزفاف الملكي، حسب ما يقال.

2- ثوب ديانا الضخم مع الطرحة والذيل الذي بلغ طوله 25 قدمًا (أكثر من 7 أمتار)، لم يتناسب حجمه مع العربة التي كانت تنتظر الأميرة مع والدها.

Advertisements

وقالت إليزابيث إيمانويل مصممة الفستان، لصحيفة ديلي ميل أنه كان يجب طي الفستان "مثل ملاءة السرير" من قبل وصيفات الشرف الملكي حتى يصلح للداخل.

3- أما باربرا دالي فكشفت في كتاب "ديانا بورتريه" أن ديانا قد أسقطت بالفعل بعض العطور على مقدمة الفستان.