شاهد.. نسرين طافش تتألق بلوك ضفائر “الراستا” الافريقية!

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 05:48 مساءً - فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مختلفة، اعتمدت خلالها على ضفائر الشعر “الراستا” الافريقية. وشاركت نسرين الطافش، جمهورها بعدة صور وارفقت معها تعليقًا: “إيه رأيكو في اللوك الجديد”. ونالت الإطلالة إعجاب الكثيرون من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وعبروا عن اعجابهم باللوك الجديد. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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