فجر السعيد تسافر الى لندن على متن طائرة خاصة بأمر من أمير الكويت

كتب امير فتحي في الخميس 1 أغسطس 2019 05:48 مساءً - سافرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الخميس، الى لندن على متن طائرة خاصة الى العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج.

وبحسب تدوينة كتبتها الاعلامية مي العيدان عبر حسابها على انستغرام، فإن سفر فجر السعيد جاء بأمر من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد.

وقالت مي العيدان في تدوينتها: “اليوم سافرت الاعلاميه فجر السعيد الى لندن على متن طائره خاصه و بأمر من صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الى لندن لتلقي العلاج هناك و تحت إشراف طاقم طبي

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