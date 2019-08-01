أهانت العارضة قدرته الجنسية.. فقتلها!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت صحيفة Daily Mail البريطانية، تفاصيل مُثيرة في لغز مقتل عارضة ومُدوِّنة مكياج إيكاترينا سيموشكينا البالغة من العمر 24 عاماً، بعد العثور على جُثّتها مُخبّأة في حقيبة سفر داخل منزلها في موسكو.

وفي التفاصيل، اعترف المتخصّص في تكنولوجيا المعلومات، مكسيم غارييف صديق وعشيق العارضة سيموشكينا، بأنّه من قام بقتلها ووضع جثتها عارية في حقيبة داخل منزلها.

وكشف أنّ السبب هو أنّها أهانت قدرته الجنسية والمادية، حيث استجوبه المُحقِّقون ونقله إلى لجنة التحقيق الروسية لاستجوابه رسمياً.