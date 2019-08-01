هاني شاكر يفقد صبره… ومحمد رمضان السبب!

متابعة بتجــــــــــرد: فقد الفنان الصمري هاني شاكر صبره أثناء مشاركته في انتخابات نقابة الموسيقيين وفوزه مرة جديدة برئاسة النقابة. وأعرب عن استيائه من الفنان المصري محمد رمضان بسبب ما يقوم به في الآونة الأخيرة في الحفلات الغنائية التي يشارك بها، ألا وهو خلعه ملابسه على المسرح أمام الجمهور. وبعث شاكر لرمضان برسالة شديدة اللهجة حتى يتراجع عن ما يفعله.

وعبّر شاكر عن غضبه من رمضان، وقال إنه أعطاه تصريحاً لكي يغنى وليس ليخلع ثيابه، كما فعل على خشبة المسرح في احتفاله الذي أقيم منذ أسابيع، وقال: “بعتذر منكم احنا منحناه تصريحاً للغناء وليس لخلع ملابسه على المسرح”.

ولفت إلى أنه إذا رغب في احتراف الغناء فعليه أن يتقدم للخضوع لاختبارات الصوت على يد الدكتور رضا رجب، مضيفاً: “ييجي ويورينا الصوت الجميل”.

والجدير بالذكر أن رمضان لاقى تفاعلًا وحضورا جماهيرا لا مثيل له خلال الحفلات التي قام بإحيائها، وبناءً على طلب المحبين من جمهوره قرر أن يقيم المزيد من الحفلات في الأيام المقبلة، ولكن يبدو أنه سيتوجب عليه اتباع التعليمات الخاصة بنقابة الموسيقيين حتى يستطيع الاستمرار.