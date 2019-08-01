متابعة بتجــــــــــرد: مرّت أكثر من 24 ساعة على إنتشار معلومات مغلوطة تؤكّد وفاة الممثل المصري عادل إمام، الأمر الّذي أثار شكوك محبّيه حول صحّة ما يتمّ تداوله، بخاصةٍ أن شائعة وفاته تتكرّر في الأسابيع الماضية مع تدهور حالته الصحيّة.
ونعت الكثير من الصفحات الإلكترونيّة “الزعيم” عادل إمام هذه المرّة، ما استدعى تدخّل نقيب المهن التمثيليّة المصريّة أشرف زكي الّذي استنكر بشدّة الأخبار الكاذبة التّي تدّعي وفاة عادل إمام.
ورغم نفي أشرف زكي خبر وفاة عادل إمام إلا ان هذه الشائعة ما زالت منتشرة بشكلٍ واسعٍ على مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن وفاة عادل إمام مستمرة منذ 24 ساعة.. الحقيقة إلى محبي “الزعيم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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