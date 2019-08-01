معلومات عن وفاة عادل إمام مستمرة منذ 24 ساعة.. الحقيقة إلى محبي “الزعيم”

متابعة بتجــــــــــرد: مرّت أكثر من 24 ساعة على إنتشار معلومات مغلوطة تؤكّد وفاة الممثل المصري عادل إمام، الأمر الّذي أثار شكوك محبّيه حول صحّة ما يتمّ تداوله، بخاصةٍ أن شائعة وفاته تتكرّر في الأسابيع الماضية مع تدهور حالته الصحيّة.

ونعت الكثير من الصفحات الإلكترونيّة “الزعيم” عادل إمام هذه المرّة، ما استدعى تدخّل نقيب المهن التمثيليّة المصريّة أشرف زكي الّذي استنكر بشدّة الأخبار الكاذبة التّي تدّعي وفاة عادل إمام.

ورغم نفي أشرف زكي خبر وفاة عادل إمام إلا ان هذه الشائعة ما زالت منتشرة بشكلٍ واسعٍ على مواقع التواصل الإجتماعي.