هل تكون نادين نسيب نجيم نائبًا في البرلمان اللبناني بعد 10 سنوات؟

متابعة بتجــــــــــرد: سُئلت الممثلة نادين نسيب نجيم “بعد 10 سنوات… بين نائب في البرلمان أو نسخة عن برنامج “أوبرا”، بماذا تحلمين؟”، وذلك في حديث مع مجلة “لها”.
فأجابت نادين نسيب نجيم “أحلم أن أكون نائباً في البرلمان”.
وعلّلت إختيارها بالقول “من خلال البرامج التلفزيونية أنتَ تطرح المشاكل الاجتماعية فقط وتُسلّط الضوء عليها، إنّما في البرلمان أنتَ في خدمة الناس، وإذا ساعدتكَ القوى السياسية الأخرى فستسخّر جهدك للمساعدة”.
يشار إلى أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، والذي شا ركت في بطولته بجانب قصي خولي، وهو من تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.
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