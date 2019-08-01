عاصي الحلاني في موقف طريف على المسرح.. ماذا حصل مع العريس وزوجته؟

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني متابعيه عبر موقع “إنستجرام” بمقطع فيديو من إحدى حفلات الزفاف الّتي أحياها مؤخراً.

ويوثق الفيديو موقفاً طريفاً حصل على المسرح عندما كان يغني عاصي الحلاني للعروسين، فنال إنتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد بادر عاصي الحلاني إلى وضع يد العريس على كتف عروسه ليشجعه على الرقص معها أثناء الغناء لهما، فضحك العريس من تصرّف عاصي العفوي.