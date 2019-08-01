في يوم ميلادها الـ54.. “جي كي رولينغ” تتحول لوحش “هاري بوتر”

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الكاتبة العالمية جي كي رولينغ، مؤلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة بيوم ميلادها الـ54، في احتفال كبير تنكري بمشاركة كل من الممثلة البريطانية إيما واتسون وهيرميون جرانجر، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وشاركت إيما واتسون ذات الـ29 عامًا والمشاركة في سلسلة الأفلام الشهيرة، صورة من الحفل على صفحتها الشخصية على “إنستقرام” وكتبت: “مثير، ومخيف!”، وأضافت: “كل الحب لك يا جو، يوم ميلاد سعيد”.

وتظهر “رولينغ” وهي ترتدي مكياج قرن واحد مخيف على وجهها، وكأنها تحولت إلى أحد وحوش عالم هاري بوتر السحري، فيما كانت واتسون ترتدي أزياء “المرأة الخارقة wonder woman”، ولكن لم يتم الإعلان عن مكان الاحتفال.

كانت جي كي رولينغ قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستصدر أربعة كتب جديدة لهاري بوتر على موقع “Pottermore” الإلكتروني، وسوف تكشف النقاب عن الدروس التي تعلمها الساحر الصغير وأصدقاؤه في مدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة.