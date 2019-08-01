بعد غياب ٥ سنوات.. بطلة "حبيبي دائما" تعود بمسلسل كوميدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود الممثلة الهندية سنايا إيراني، بطلة مسلسلي "من النظرة الثانية" و"حبيبي دائما"، إلى التلفزيون بمسلسل كوميدي بعنوان "خطار خطار"، بعد غياب 5 سنوات، ومن المقرر عرض العمل على شاشة "colour" الهندية.

وتعد سنايا إيراني البطلة الهندية الأشهر في الوطن العربي، إذ حازت إعجاب الملايين بعد عرض مسلسلي "من النظرة الثانية" و"حبيبي دائما"، ومن آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل الإنترنت "زينداباد" الذي قدمته العام الماضي مع المخرج الكبير فيكرام بهات، وظهرت بشخصية عميل مزدوج للمخابرات الهندية.

المسلسل الجديد مصنف كوميدي أسبوعي يعرض مساء السبت فقط، من بطولة بهارتي سينج، هارش ليمباتشيا، وأديتيا ناريان، وتنضم إليهم سنايا.

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ورغم بُعد سنايا عن التليفزيون، فإن حياتها الفنية وعلاقتها بالجمهور ما زالت حيوية؛ نظرا لإعادة حلقات مسلسلاتها أكثر من مرة بدول عربية وآسيوية عدة، إضافة إلى مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حياتها اليومية، ومؤخرا احتفلت بوصول عدد متابعي حسابها الخاص على أنستقرام إلى 2 مليون متابع.



