بالصور- جنات تطل في أول نشاط لها بعد الولادة

Aug 01, 2019 أحيت الفنانة جنات حفلاً غنائيًا ضخماً مساء الثلاثاء في أول ظهور لها عقب الولادة وعودتها لممارسة أنشطتها الفنية وذلك داخل فندق ماريوت الزمالك. أقيم الحفل بمناسبة إطلاق هواتف “هونر٢٠ ” Honor 20 pro وHonor20 و Honor 20 lite بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير المجتمع بالإضافة الى عملاء الشركة وخبراء الهواتف الذكية. وقام بتقديم فقرات إطلاق “هونر ٢٠” الإعلامي خالد عليش. واشعلت جنات الحفل بالعديد من أغانيها الرومانسية والطربية المميزة منها “حب جامد”، “بحبك”، “حبيبي على نياته”، “خيط ضعيف”، بالإضافة إلى “موعود” للعندليب عبد الحليم حافظ و”سهر الليالي” لفيروز و “اسمعوني” لوردة وحصدت جميعها عاصفة من هتافات الإعجاب والتصفيق الحار .







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