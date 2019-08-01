متابعو زينة ينتقدون رسالتها باللغةِ الإنجليزية

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""الخليج 365"" من بيروت: انتقد متابعو الفنانة زينة التدوينة المطولة التي كتبتها باللغةِ الانجليزية كتحية للمخرج اللبناني سعيد الماروق الذي عملت معه ضمن فريق فيلم تامر حسني الجديد الذي لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي حتى الساعة. إلا أن النقد لم يتركز على مضمون الرسالة ولا هوية المتلقي، بل على كتابتها بلغةٍ أجنبية معتبرين الأمر غروراً وتكبراً على جمهورها المتابع.

من جهتها زينة، أوضحت في ردها على إحدى المُعلقات بأنها توجِّه رسالتها لشخصٍ محدد وليس للجمهور. وهو ما يبرر كتابتها بالإنجليزية. فردوا عليها لكننا نتابعك ونحن جمهورك الذي يقرأ منشوراتك، وليس هناك ما يبرر كتابة رسالة لمخرج عربي باللغةِ الأجنبية، فكان قد تعهدت زينة بأنها ستكتب باللغة العربية مستقبلاً حتى لا تزعجهم بمنشوراتها.







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يُذكر أن "زينة" نشرت صورتها مع "الماروق" بعد انتهاء التصوير معبّرة عن سعادتها بتعاونهما معه وحبها الكبير له انسانياً ومهنياً. وعبّرت عن اعجابها بحرفيته ومهنيته مشيرةً إلى أنها تشعر بالفخر لوقوفها أمام عدسته.