شاهد.. النجمة جوليا روبرتس بإطلالة كاجوال أنيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصوري البابرتزي عدة صور لجوليا روبرتس البالغة من العمر 51 عامًا وذلك اثناء تجولها في ماليبو، كاليفورنيا.
ظهرت جوليا روبرتس بإطلالة براقة ومميزة ، حيث كانت جوليا ترتدي ملابس " كاجوال " بسيطة بدرجات اللون الرمادي ، بينما اختارت نجمة هوليوود الشهيرة ان ترتدي نظارة شمس انيقة من مجموعة تصميمات دار " Oliver Peoples " ، و كانت تشرب مشروبها المفضل كما كانت ممسكة بسلة من الخوص مليئة بالوجبات الخفيفة .
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