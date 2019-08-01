نجم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw يقضى سهرة رومانسية مع زوجته بأحد المطاعم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي إدريس ألبا وزوجته صابرينا علي قضاء ليلة رومانسية في نيويورك حيث تناولا سويا العشاء في احد المطاعم الفاخرة، فيما رصدتهما عدسات المصورين أثناء خروجهما من المطعم.
وكان النجم إدريس ألبا حرص على الترويج لفيلمه الجديد Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في نيويورك وذلك من خلال برنامج Good Morning America، حيث رصدت كاميرات المصورين وصول ألبا وزوجته إلي ستوديوهات البرنامج، حيث تحدث البا عن الفيلم وكواليسه.
وكان إدريس ألبا شغل الرأي العام مؤخرا بعد تكهنات بتوليه تجسيد شخصية جيمس بوند ليكون أول ممثل أسمر البشرة يرشح لهذا الدور.
جدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25، يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.
إدريس ألبا
صابرينا زوجة إدريس ألبا
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