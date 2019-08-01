شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: سعيد بتكريمى وسط كوكبة من المبدعين بمهرجان الصيف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، عن سعادته بالتكريم فى مهرجان الصيف الدولى بدورته الـ١٧ لمكتبة الإسكندرية، وسط كوكبة من المبدعين .

ووجه جلال الشكر للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والموسيقار راجح داوود، على هذا التكريم فى افتتاح نشاط مكتبة الإسكندرية العريقة، وسط كوكبة من المبدعين على رأسها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والفنان الدكتور حسن شرارة، والمخرج الكبير عصام السيد، والمخرجة هالة خليل، والمخرج المسرحى محمود أبو دومة، مغنية الأوبرا نيفين علوبة، والموسيقار الدكتور محمد حسني.

وكرمت مكتبة الإسكندرية يوم الإثنين ٢٩ يوليو الماضى، نخبة من نجوم المبدعين والشباب الواعدين وذلك ضمن فعاليات الموسم السابع عشر من مهرجان الصيف الدولى وقد شمل التكريم أيضًا الموسيقار الدكتور عثمان المهدى، التشكيلية الدكتورة أسماء يوسف البربرى، المؤلفة المسرحية أمار مصطفى، والفنانة التشكيلية نيرمين بدر.

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