شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مايكل جاكسون السابقة تكشف عن أكثر الأسرار إثارة حول زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد ليزا مارى بريسلى، لكشف أكثر الأسرار الصادمة والمثيرة عن الحياة مع زوجها السابق مايكل جاكسون، فى كتاب جديد.

ووفقا لما نقله موقع"روسيا اليوم" عن صحيفة "نيويورك تايمز"، ووقعت الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلى صفقة Gallery Books بقيمة 4 ملايين دولار، لرفع الغطاء عن تفاصيل تتعلق بفترة زواجها بملك البوب، الذى تزوجته فى حفل خاص عام 1994، لكنهما تطلقا فى عام 1996.

وقال مصدر للصحيفة، "إن الكتاب يعد بالكشف عن مفاجآت تتعلق بمايكل جاكسون وفهم جديد تماما لإلفيس".

وجاء ارتباط ملك البوب بابنة "إلفيس بريسلى"، فى ظل ضغوطات كبيرة غير مسبوقة تعرض لها جاكسون، فى ما يتعلق بحياته الشخصية وعلاقاته مع الأطفال الصغار.

وواجه الزوجان، شائعات كبيرة تشير إلى أن علاقتهما كانت حيلة دعائية، للتصدى للاتهامات التى كانت تحوم حول ملك البوب.

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وعادت تلك الاتهامات إلى السطح، مع عرض الفيلم الوثائقى Leaving Neverland، برعاية شبكة HBO، وعلى الرغم من أن الفيلم تحدث عن علاقة الزواج التى جمعت بين ليزا مارى وجاكسون، إلا أن والدها إلفيس بريسلى، لم يدل بأى تعليق حتى الآن.

وفى عام 2010، قدمت ليزا مارى ما يعد قصة سرية إلى حد ما، عن كيفية انتهاء زواجهما فى مقابلة مع أوبرا وينفرى، كما أخبرت ليزا مارى، أوبرا: "إن الشيء الوحيد الذى يربط بين مايكل جاكسون ووالدى فى هذا الموضوع، هو أن لديهما ترفا يمكنهما من خلق أى حقيقة من حولهما يريدون خلقها".

وفى الماضى، كانت ليزا مارى تدافع عن جاكسون ضد ادعاءات الاعتداء الجنسى على الأطفال، وتصر على أنها تؤمن ببراءته، وقالت: "اعتقدت أنه لم يرتكب أى خطأ، وأنه اتُهم ظلما"، مضيفة: "أردت أن أنقذه، شعرت أنه يمكننى فعل ذلك".

وتقدمت بريسلى بطلب للطلاق فى أوائل عام 1996، مشيرة إلى "اختلافات لا يمكن تسويتها" وأشارت إلى أنها انفصلت عن جاكسون فى ديسمبر 1995، بعد فترة وجيزة من نقله إلى المستشفى عقب تدهور صحى.

وتزوجت ليزا مارى أيضا، من دانى كيو ونيكولاس كيج، ومايكل لوكوود، وكتبت سابقا عن إدمانها السابق على المواد الأفيونية.