شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى ومى سليم وعلاء الشربينى ضيوف أمير كرارة فى "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أمير كرارة تصوير حلقات برنامجه "سهرانين"، والذى يعرض أسبوعياً على شاشة قناة ON E، حيث يصور حلقة جديدة من البرنامج اليوم الخميس، ويستضيف الفنانة مى سليم، والمطرب عبد الفتاح الجرينى والشيف علاء الشربينى.

وتكشف الحلقة عن كواليس وتصريحات فى حياة الضيوف فضلا عن التحدث عن أعمالهم الفنية التى ظهروا من خلالها الفترة الماضية، بجانب مشاريعهم الفنية المقبلة، كما يقدم المطرب عبد الفتاح الجرينى عدة أغانى خلال الحلقة.

برنامج "سهرانين" يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساء، وتدور فكرته حول سهرة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية وفنية متنوعة.