الصفحة الرسمية لمحمد صبحي ترد على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي بموقع فيسبوك، ما تردد من شائعات حول وفاة النجم الكبير.

وعلقت الصفحة على صورة لصبحي: "هناك شائعة سخيفة في إحدى الصفحات وهذا رد الفنان محمد صبحي، لا أحد كبير على الموت، ولكن هناك صغارًا عقلهم تافه ويسخرونه في مثل تلك الشائعات، الخبر كله كذب، الأستاذ بخير الحمد لله".

يذكر أن الفنان محمد صبحي، يعرض حاليا مسرحية "خيبتنا" على مسرح مدينة سنبل، ويستعد خلال الفترة القادمة لمسرحيته الجديدة "نجوم الظهر".