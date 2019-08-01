هاني شاكر يدعم الإعلامية فجر السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعم الفنان هاني شاكر، الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي تمر بوعكة صحية. ونشر نقيب الموسيقيين صورة لفجر السعيد عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وعلق: "كل الدعوات والأمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للإعلامية الكبيرة فجر السعيد، والعودة إن شاء الله من رحلة العلاج بباريس سريعا بإذن الله". يذكر أن الحالة الصحية لفجر السعيد استقرت مؤخرًا، بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية لتسريب بعد العملية الجراحية التي أجرتها، مما أدى لدخولها في حالة حرجة.

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